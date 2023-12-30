Süper Kupa sonrası provokasyon içerikli paylaşım yapan kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunanlara yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

BİR GÖZALTI DAHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şüphelinin de 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan Samsun’da gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, "Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.

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