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Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ertelenen Süper Kupa finalinin ardından yapılan provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

30.12.2023 - 12:56 |
Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." dedi.

 

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