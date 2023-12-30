Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." dedi.