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Sultangazi’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

03.11.2026 - 10:50Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Kaynak: HABER MERKEZİ

Sultangazi’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Sultangazi’de telefon aksesuarları satan bir iş yeri sahibinin oğluna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde şüphelinin cebinden çıkardığı silahla ateş ettiği ve saldırıya uğrayan kişinin dükkana girerek kendini yere attığı anlar görülüyor.

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Olay Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre telefon aksesuarları satan bir iş yeri sahibinin oğluna silahlıa saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Görüntülerde yolda yürüyen şüphelinin cebinde sakladığı silahı çıkararak iş yeri önünde bekleyen kişiye ateşlediği anlar görülüyor. Saniyeler içinde meydana gelen saldırı sırasında iş yeri önünde bekleyen kişi dükkana kaçıyor. Görüntülerde iş yeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen kişinin dükkana kaçarak kendini yere attığı anlar görülüyor. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi saldırıyı görüyor ve yardım etmek için dükkana yöneliyor.

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