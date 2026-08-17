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Sultangazi'de korkulu gece: Toprak kaydı, sokak kapatıldı

17.08.2026 - 09:44Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Sultangazi'de korkulu gece: Toprak kaydı, sokak kapatıldı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gece saatlerinde bir inşaatın temelinde toprak kayması yaşandı. İnşaatın bulunduğu sokak kapatıldı.

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Olay, saat 01.30 sıralarında Uğur mumcu Mahallesi 2275 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın temel kısmında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. İnşaatın güvenlik görevlisi durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.

Sultangazide korkulu gece: Toprak kaydı, sokak kapatıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde sokak zemininde çatlaklar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri sokağı kapatırken, zabıta ekipleri de şerit çekerek önlem aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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