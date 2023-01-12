Sultanbeyli'de kiracısını çıkaramayınca dükkan önüne toprak döktürdü

Olay, sabah saatlerinde Akşemsettin Mahallesi, Fatih Bulvarı üzerindeki oto aksesuar malzemesi satan dükkanın önünde meydana geldi. İddiaya göre; dükkan sahibi Salih Yılmaz kiracısı Özkan Çalık’tan fazla kira parası ödemesini istedi. 6 aylık kira bedelini peşin ödeyen kiracı Çalık, fiyat artışını kabul etmedi. Dükkan sahibi Salih Yılmaz kiracısının dükkandan çıkmasını istemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın ertesi günü, bu sabah saatlerinde dükkan sahibi Yılmaz, iş yerinin önüne hafriyat kamyonu dolusu toprağı dükkanın önüne döktürdü. Sabah iş yerini açmaya geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Özkan Çalık, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye zabıta ekipleri ise toprağın döküldüğü dükkan önünde inceleme yaptı. Hafriyat kamyonuyla toprağın dükkan önüne dökülme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"DÜKKANDAN ÇIKMAYINCA BİZE TEHDİTLER SAVURDU"

Dükkanda kiracı olan Özkan Çalık, "2022’nin 11’nci ayında gelerek bu senin kontratını imzaladık. Dükkan sahibi bizden hemen sözleşmemizi yapmamızı istedi. Biz de sözleşmemizi yaparak 5 bin lira kira bedelimizi 7 bin liraya çıkararak anlaşma sağladık. 6 aylık kira bedeli istedi. Onu da bankaya yatırdık. 2023 yılının ilk ayında beni arayarak ‘siz beni dolandırdınız, beni kandırdınız ‘diyerek mesajlar attı. Bu işin böyle olmayacağını söyleyerek yeni kontrat yapmamızı istedi. Yeni kontratta 15 bin lira kira bedeli isteyerek kabul etmeme durumunda dükkandan çıkmamızı istedi. Yeni yılın 6’ncı ayından sonrada 20 bin lira kira bedelinin olacağını söyledi. Dün de dükkana gelerek bizle tartıştı. Bize tehditler savurdu. Kardeşim de karakola giderek şikayetçi olacak. Sabah geldiğimizde dükkanın önüne kum döktürmüş. Hafriyat kamyon şoförünü de kandırarak dükkana dolgu yapacağını söylemiş. Dükkanımızı açamıyoruz. Ekmek teknemiz. Mağdur durumdayız." dedi.