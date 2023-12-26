Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın 11.15 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi Karlı sokaktaki bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre apartmanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. Çatısı alev alev yanan binada yaşayan vatandaşlar binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Görgü tanığı Halit Özkan "Çatıda çalışma sırasında oldu.Çatıda biri vardı, bağırdım içeri kaç diye.Birden alevlendi.İtfaiye geldi söndürdü, herhangi bir yaralanma olmadı" diye konuştu.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)