Süleyman Çakır ölümü ve mezar taşı! Süleyman Çakır kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Süleyman Çakır ölüm tarihi ve nedeni!

Kurtlar Vadisi dizisinin ana karakteri Süleyman Çakır sosyal medya platformu Twitter’da TT oldu. konuşulmaya devam ediyor. 2003 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen ve geniş hayran kitlesine ulaşan Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri 43. bölümde vurulan ve 45. bölümde vefat etti. Süleyman Çakır ölümünün ardından her yıl 8 Nisan anılıyor.

SÜLEYMAN ÇAKIR ÖLÜMÜ, SÜLEYMAN ÇAKIR NASIL ÖLDÜ?

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur.

SÜLEYMAN ÇAKIRI KİMDİR, ÇOCUKLUĞU?

Küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştır. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştır. Bir gün zabıta yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştır. Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştür. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip, hapse düşmüştür. Hapise düşünce annesi ve kız kardeşi açıkta kalmıştır. Hapishanede eski kabadayı Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için kiralık katil olarak Çakır'a teklif götürmüşlerdir. O da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştur. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözüne gelince yapamamıştır. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir.

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN MEZAR TAŞI