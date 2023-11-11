Şulemsi, Tayyargiller'den sonra sıra Nevra Bilem'e geldi! Hepsini korku sardı, inceleme başlatıldı

Hepsinin güzellik merkezi var. Sosyal medya hesaplarını ise milyonlar takip ediyor. Güzellik sektöründeki sözde fenomenler bir kaç yıl içerisinde çoğalırken aralarında en dikkat çeken isim Dilan Polat'tı. Polat'ın cezaevine girmesiyle gözler diğer fenomenlere çevrildi.

Görgüden uzak paylaşım yapan fenomenler milyonluk spor arabalara, son model ciplere biniyorlar. Yaşadıkları havuzlu villalardan boy boy fotoğraf paylaşıyorlar.

O fenomenlerin neredeyse tamamı aslında dar gelirli ailelerin çocukları ama nasıl oldu bilinmez sihirli bir dokunuşla hepsinin hayatı değişti. Tabi bu değişim vergi müfettişlerinin de dikkatini çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kanal D Haber'in haberine göre; Mercek altına ilk girenler Tayyar Öz-Özlem Lina Öz (Tayyargiller) ile 'Şulemsi' takma adlı Şule Kayatürk oldu. Güzellik merkezlerinde vergi müfettişleri inceleme başlattı.

MASAK'ın devreye girip girmeyeceği ise işte bu araştırmalara bağlı. Eğer iki fenomenin servetinde yasal olmayan bir hareket tespit edilirse MASAK incelemesi hatta savcılık soruşturması başlayacak.

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BAZI FENOMENLERİ KORKU SARDI

Vergi incelemesi ise şimdiden milyonlarca takipçisi olan bazı fenomenleri korkuturken sosyal medya hesaplarında temizliğe başladı, hesabını gizliye çevirenler de oldu.

DİKKATLER DİLAN POLAT'IN DA YAKIN ARKADAŞI OLAN NEVRA BİLEM'E ÇEVRİLDİ

Haklarında şimdilik bir soruşturma yok. Fakat o fenomenler arasında haklarında daha önce dolandırıcılık suçlaması yapılan bir isim var: Nevra Bilem... Dilan Polat'ın yakın arkadaşı da olan yaklaşık 1.5 milyon kişinin takip ettiği Bilem'in altını çok seviyor ve gösteriş yapıyor. Ayrıca Bilem'in o hesaptan sürekli reklam yayınladığı da biliniyor.

Bilem'in adı reklam dolandırıcılığına karıştı. Onlarca kişi soluğu karakollarda alarak fenomen Nevra Bilem'i şikayet etti.

"20-25 KİŞİ VAR"

Mağdurlardan biri, '30 bin lira bile gönderen var. Şu anda bildiğim kadar 20-25 kişi var. Bir gün yine stroysini gördüm. 'Bedava tatil. Numaranızı bırakabilirsiniz' dendi. Sonra ben şansımı bir deneyim dedim. Butona bastım, numaram bırakıldı. 15 gün sonra arandık. Olayın içinde bedava tatil diye bir şey yok. Sadece devre mülk satmak. Şahıs sadece parasına bakıyor. Bir firma sizinle anlaşma yapıyorsa o firmanın hesabına gitmesi lazım. Sen kardeşinin üstüne niye atıyorsun bu parayı. ' ifadelerini kullandı.

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Bedava tatil yalanıyla bir çok kişiye devre mülk satıldı, alan ise pişman oldu. Bir kaç ay sonra ise Bilem, takipçilerinin karşısına mobilya reklamıyla çıktı. Reklamı gören sipariş verdi. Paraları da iddiaya göre akrabasının hesabına gönderdi.

Dolandırıldığını iddia edenler önce Nevra Bilem'e sosyal medya üzerinden mesaj attı. Ama Bilem hepsini tek tek engelledi.

Insgtaram üzerinden engellendiğini de söyleyen mağdurlar Bilem'den şikayetçi oldu. (Kaynak: Kanal D Haber - Haber: İhsan Yalçın, Kameraman: Yusuf Ağbaba, Uğur Kara)