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Suç örgütlerine 'Mahzen-12' operasyonu: 22 gözaltı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Mahzen-12' operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 22 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

18.03.2024 - 09:24 | | İHA
Suç örgütlerine 'Mahzen-12' operasyonu: 22 gözaltı

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahzen-12' operasyonlarında; Van'da Seyithan Durdu'nun (Düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü), Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun (Nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü), Kırklareli'de Doğan Sabuncu'nun (Nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda altın, döviz ve Türk lirasına el konuldu" dedi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

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