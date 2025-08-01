Su aboneliği için gerekli evraklar nelerdir?

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Su abonelik için gerekli evraklar, su hizmetinin sağlanması için yapılması gereken başvuru için belirlenen şartlardır. Her şehrin su abonelik başvuru şartları değişkenlik gösteriyor. Bazı şehirlerde daha fazla evrak istenirken, bazılarında nispeten daha az evrak getirilmesi zorunluluğu var.

Su abonelik için gerekli evraklar

Aşağıda genel olarak su aboneliği için istenen evraklar yer alıyor. Daha net bilgi almak için bulunduğunuz şehrin genel müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Konut (mesken) aboneliği için gerekli evraklar

Bireysel su aboneliği başvurularında, abonenin kimliğini, mülkiyet veya kira durumunu ve binanın yasal uygunluğunu kanıtlayan belgeler istenmektedir:

Kimlik belgesi (aşağıdakilerden biri):

T.C. kimlik kartı / nüfus cüzdanı

Pasaport

Sürücü belgesi

E-Devlet'ten alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği

Diğer resmi kimlik belgeleri

Tapu (Mal sahibi ise)

Kira kontratı (Kiracı ise)

Yapı kullanma izin belgesi (iskân)

DASK poliçe numarası (zorunlu deprem sigortası)

Abone numarası (varsa)

İşyeri aboneliği için gerekli evraklar

İşyeri su aboneliği başvurularında, firma bilgilerini, yetki belgelerini ve binanın ticari kullanım uygunluğunu gösteren ek belgeler talep edilmektedir:

Kimlik belgesi (aşağıdakilerden biri):

T.C. kimlik kartı / nüfus cüzdanı

Pasaport

Sürücü belgesi

E-Devlet'ten alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği

Diğer resmi kimlik belgeleri

Tapu (mal sahibi ise)

Kira kontratı (kiracı ise)

Yapı kullanma izin belgesi (iskân)

DASK poliçe numarası

Abone numarası (varsa)

Vergi levhası

İmza sirküleri veya yetki belgesi (tüzel kişilikler için noter onaylı)

Bazı şehirlerin su aboneliği için istediği resmi evraklar ise şöyle:

GASKİ (Gaziantep) su aboneliği için gerekli evraklar

Konut Aboneliği için

Tapu

Kiracı ise kira kontratı

Nüfus Cüzdanı

Taşınmaza ait Yapı Kullanma İzin Belgesi

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi)

İşyeri Aboneliği için

Tapu

Kiracı ise kira kontratı

Nüfus Cüzdanı

Taşınmaza ait Yapı Kullanma İzin Belgesi

Tüzel Kişilerde Noter Tastikli İmza Sürküsü veya Yetki Belgesi

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi)

BUSKİ (Bursa) su aboneliği için gerekli evraklar

Mesken (Konut) Aboneliği İçin:

Kimlik (TC Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı/Geçerli Resmi Kimlik)

Tapu (Mal sahibi ise)

Kira Kontratı (Kiracı ise)

DASK Poliçe Numarası (Zorunlu Deprem Sigortası)

Abone Numarası (Varsa)

İşyeri Aboneliği İçin: