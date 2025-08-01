Su aboneliği için gerekli evraklar nelerdir?
Su abonelik için gerekli evraklar, yaşadığınız şehre göre farklılık gösterebilir. Bu yazıda genel olarak su aboneliği için istenen evrakların neler olduğu yer alıyor.
Su abonelik için gerekli evraklar, su hizmetinin sağlanması için yapılması gereken başvuru için belirlenen şartlardır. Her şehrin su abonelik başvuru şartları değişkenlik gösteriyor. Bazı şehirlerde daha fazla evrak istenirken, bazılarında nispeten daha az evrak getirilmesi zorunluluğu var.
Su abonelik için gerekli evraklar
Aşağıda genel olarak su aboneliği için istenen evraklar yer alıyor. Daha net bilgi almak için bulunduğunuz şehrin genel müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.
Konut (mesken) aboneliği için gerekli evraklar
Bireysel su aboneliği başvurularında, abonenin kimliğini, mülkiyet veya kira durumunu ve binanın yasal uygunluğunu kanıtlayan belgeler istenmektedir:
- Kimlik belgesi (aşağıdakilerden biri):
- T.C. kimlik kartı / nüfus cüzdanı
- Pasaport
- Sürücü belgesi
- E-Devlet'ten alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği
- Diğer resmi kimlik belgeleri
- Tapu (Mal sahibi ise)
- Kira kontratı (Kiracı ise)
- Yapı kullanma izin belgesi (iskân)
- DASK poliçe numarası (zorunlu deprem sigortası)
- Abone numarası (varsa)
İşyeri aboneliği için gerekli evraklar
İşyeri su aboneliği başvurularında, firma bilgilerini, yetki belgelerini ve binanın ticari kullanım uygunluğunu gösteren ek belgeler talep edilmektedir:
- Kimlik belgesi (aşağıdakilerden biri):
- T.C. kimlik kartı / nüfus cüzdanı
- Pasaport
- Sürücü belgesi
- E-Devlet'ten alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği
- Diğer resmi kimlik belgeleri
- Tapu (mal sahibi ise)
- Kira kontratı (kiracı ise)
- Yapı kullanma izin belgesi (iskân)
- DASK poliçe numarası
- Abone numarası (varsa)
- Vergi levhası
- İmza sirküleri veya yetki belgesi (tüzel kişilikler için noter onaylı)
Bazı şehirlerin su aboneliği için istediği resmi evraklar ise şöyle:
GASKİ (Gaziantep) su aboneliği için gerekli evraklar
Konut Aboneliği için
- Tapu
- Kiracı ise kira kontratı
- Nüfus Cüzdanı
- Taşınmaza ait Yapı Kullanma İzin Belgesi
- DASK (Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi)
İşyeri Aboneliği için
- Tapu
- Kiracı ise kira kontratı
- Nüfus Cüzdanı
- Taşınmaza ait Yapı Kullanma İzin Belgesi
- Tüzel Kişilerde Noter Tastikli İmza Sürküsü veya Yetki Belgesi
- DASK (Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi)
BUSKİ (Bursa) su aboneliği için gerekli evraklar
Mesken (Konut) Aboneliği İçin:
- Kimlik (TC Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı/Geçerli Resmi Kimlik)
- Tapu (Mal sahibi ise)
- Kira Kontratı (Kiracı ise)
- DASK Poliçe Numarası (Zorunlu Deprem Sigortası)
- Abone Numarası (Varsa)
İşyeri Aboneliği İçin:
- Kimlik (TC Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı/Geçerli Resmi Kimlik)
- Tapu (Mal sahibi ise)
- DASK Poliçe Numarası (Not: Tamamen işyeri olan yerler [Plazalar, OSB, İşhanı] için gerekli değildir)
- Kira Kontratı (Kiracı ise)
- Abone Numarası (Varsa)
- Vergi Levhası
- İmza Sirküleri