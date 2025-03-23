GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan 58 şüpheli yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan 58 şüpheli yakalandı

Sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan 58 şüpheli yakalandı

23.03.2025 - 20:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan 58 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 94 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda, 58 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda 500 gram bonzai isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar ile vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratarak halkı sokağa çağıran hesapların kullanıcısı olduğu belirlenen 94 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerine yönelik 19 Mart ve 20 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda, 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev adreslerinde yapılan aramalarda 500 gram bonzai isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. İkametini öğrenci yurdu olarak gösteren 18 şüpheli ile operasyonlar sırasında evlerinde bulunmayan 18 şüpheli olmak üzere toplam 36 kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bugün adliyeye sevk edilen 58 şüpheli arasında 18 yaşından küçük olan 2 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 56 şüpheliden 36'sı adli kontrol kararı talebiyle, 20 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir
#Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir

Sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan 58 şüpheli yakalandı
#Gündem

Sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan 58 şüpheli yakalandı

Akrabasının verdiği tohumla işe başladı, 50 dekar üretime ulaştı! Ünlü isimlere de satıyor
#Gündem

Akrabasının verdiği tohumla işe başladı, 50 dekar üretime ulaştı! Ünlü isimlere de satıyor