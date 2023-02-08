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Sosyal medyadan 'deprem olsun' diye dua eden 2 kişiye gözaltı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye'yi acıya boğarken sosyal medyadan 'deprem olsun' diye dua eden 2 kişiye tepki yağdı.

08.02.2023 - 19:11 | | Murat BEKMEZCİ/ANKARA, (DHA)
Sosyal medyadan 'deprem olsun' diye dua eden 2 kişiye gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremler nedeniyle yurtta yas ilan edilirken, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan C.G. (17) ve D.T.'nin (21), "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine deprem olsun, yerle bir olsun buralar" şeklindeki ifadeleri tepki topladı. Sosyal medyada oluşan tepkiler üzerine soruşturma başlatıldı. 2 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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