Sosyal medya fenomeni uçakta sigara içti, kara listeye alındı

11.02.2026 - 21:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

AJet uçağında seyahat eden 'Erkan abi' lakaplı fenomen uçakta sigara içtiği görüntüleri sanal medya hesabında paylaştı. Bunun üzerine havayolu şirketi yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.

Sanal medya kullanıcısı olduğu öğrenilen bir yolcu AJet'e ait uçakta yolculuk sırasında sigara yaktı. Yasak olmasına rağmen sigara yakan yolcu o görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin sanal medyaya yayılmasının ardından AJet yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti. Sivil havacılık kurallarına göre uçak içerisinde tütün ve buna benzer ürünleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanıyor.

