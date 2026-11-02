SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTE || Çocukların sosyal medya hesapları kapatılacak mı? 15 yaş altı sosyal medya kullanabilir mi? Yeni yönetmelik neleri değiştiriyor?
Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı başladı mı, e-Devlet yaş doğrulaması nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı yasaklandı. 31 Mart 2027’ye kadar e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmayanların hesapları kapatılacak. Peki 15-18 yaş grubu için hangi kısıtlamalar geldi? İşte yeni sosyal medya düzenlemesinin tüm detayları...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni sosyal medya yönetmeliği resmen yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte 15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya kullanımı yasaklanırken, mevcut hesaplar için e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması zorunlu hale getirildi. İşte yeni sosyal medya düzenlemesinin tüm detayları...
Sosyal medya platformlarında çocukların dijital güvenliğini sağlamak ve onları internet ortamındaki olumsuz içeriklerden korumak amacıyla hazırlanan yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yaptığı açıklamayla detayları netleşen düzenleme, Türkiye’deki tüm sosyal medya platformlarını ve milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiriyor.
15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA HİZMETİ SUNULAMAYACAK
Yeni karara göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasına izin verilmeyecek. Sosyal medya sağlayıcıları, 15 yaş altındaki kullanıcılara hizmet sunamayacak.
Yalnızca 15-18 yaş aralığındaki gençlerin hesap açmasına imkan tanınacak. Ancak bu yaş grubundaki kullanıcılar için de uygulama içerisinde özel kısıtlamalara gidilecek.
CANLI YAYIN, SONSUZ KAYDIRMA VE REKLAMLARA SINIRLAMA
15–17 yaş grubundaki kullanıcılar için sosyal medya kullanımı sınırlandırılmış bir modelle sunulacak. Gençlerin bağımlılık yaşamasını önlemek ve ruhsal gelişimlerini korumak amacıyla şu kısıtlamalar uygulanacak:
Canlı Yayın Sınırlaması: Bu yaş grubundaki kullanıcıların canlı yayın açma veya katılma özellikleri kısıtlanacak.
Sonsuz Kaydırma Engeli: Ekran bağımlılığını artıran "sonsuz kaydırma" (infinite scroll) özelliği bu profiller için kapatılacak.
Kişiselleştirilmiş Reklam Yasağı: 15-18 yaş grubundaki çocuklara hedefli ve kişiselleştirilmiş reklam gösterimi yapılmayacak.
Ebeveyn Kontrol Araçları: Platformlar, velilerin çocuklarının ekran sürelerini ve etkileşimlerini takip edebileceği pratik ebeveyn kontrol mekanizmaları sunmakla yükümlü olacak.
MEVCUT HESAPLAR KAPATILACAK MI? SON TARİH: 31 MART 2027
Yeni sosyal medya düzenlemesi sadece yeni açılacak hesapları kapsamıyor. Mevcut sosyal medya hesapları için de yaş doğrulama süreci başlatıldı.
Platformlar üzerindeki tüm hesapların yaş doğrulamasını tamamlaması için 31 Mart 2027 tarihine kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar yapılan incelemelerde, yaşının 15'in altında olduğu tespit edilen kullanıcıların hesapları anında kapatılacak.
YAŞ DOĞRULAMASI YALNIZCA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaş doğrulama sürecinde dolandırıcılığa ve veri ihlallerine karşı vatandaşları uyardı. Doğrulama işlemlerinin sadece resmi kanallardan yapılacağını belirten Bakan Göktaş, şu bilgileri verdi:
"Yaş doğrulama işlemi için yalnızca turkiye.gov.tr adresi ve resmi e-Devlet uygulaması kullanılacaktır. Bu adreslerin dışında hiçbir üçüncü taraf uygulama veya internet sitesinden yaş doğrulaması yapılmayacaktır."