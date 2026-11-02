SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTE || Çocukların sosyal medya hesapları kapatılacak mı? 15 yaş altı sosyal medya kullanabilir mi? Yeni yönetmelik neleri değiştiriyor?

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MEVCUT HESAPLAR KAPATILACAK MI? SON TARİH: 31 MART 2027



Yeni sosyal medya düzenlemesi sadece yeni açılacak hesapları kapsamıyor. Mevcut sosyal medya hesapları için de yaş doğrulama süreci başlatıldı.



Platformlar üzerindeki tüm hesapların yaş doğrulamasını tamamlaması için 31 Mart 2027 tarihine kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar yapılan incelemelerde, yaşının 15'in altında olduğu tespit edilen kullanıcıların hesapları anında kapatılacak.



YAŞ DOĞRULAMASI YALNIZCA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK



Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaş doğrulama sürecinde dolandırıcılığa ve veri ihlallerine karşı vatandaşları uyardı. Doğrulama işlemlerinin sadece resmi kanallardan yapılacağını belirten Bakan Göktaş, şu bilgileri verdi:



"Yaş doğrulama işlemi için yalnızca turkiye.gov.tr adresi ve resmi e-Devlet uygulaması kullanılacaktır. Bu adreslerin dışında hiçbir üçüncü taraf uygulama veya internet sitesinden yaş doğrulaması yapılmayacaktır."