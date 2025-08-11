Sorgun’da müzik rüzgarı: SORFEST'te unutulmaz gece!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Sorgun Belediyesi'nin düzenlediği Sorfest, son gününde coşkulu anlara sahne oldu. Festivalin üçüncü gününde sahne alan Atilla Yılmaz ve Merve Özbey alanı dolduran binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Günün erken saatlerinden itibaren festival alanını doldurmaya başlayan vatandaşlar, akşam saatlerinde ilk olarak Atilla Yılmaz'ın sahne almasıyla coşkuyu doruğa çıkardı.

Sevilen eserlerini Sorgunlularla hep bir ağızdan seslendiren Yılmaz sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Geceye damgasını vuran bir diğer isim ise güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla tanınan Merve Özbey oldu. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Özbey, hem hareketli hem de duygusal parçalarıyla izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Dinleyiciler, sanatçıya şarkılarında eşlik ederek konser alanını adeta dev bir koro haline getirdi.

Sorgun Belediye Başkanı da gece boyunca vatandaşlarla birlikte konseri izleyerek festival coşkusuna ortak oldu. Başkan, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sorgun'un kültür ve sanatla buluştuğu bu güzel organizasyonda halkımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

 

