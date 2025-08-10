Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Menü de aynı manzara da... Fiyat farkı gündem oldu

Haberin Devamı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Bodrum, yalnızca denizi ve eğlence hayatıyla değil, yüksek fiyatlarıyla da gündeme oturuyor. Özellikle restoran ve plaj işletmelerinde istenen ücretler sosyal medyada sık sık tartışma konusu oluyor. Sahil kenarındaki bazı işletmelerde bir lahmacun fiyatı 2.500 TL'ye kadar çıkıyor. Ancak bu yıl sadece Bodrum değil birçok tatil beldesinden gelen yüksek fiyatlar özellikle yerli turisti isyan ettirdi.

Çanakkale’nin turistik noktalarından biri olan Asos Antik Limanı da bu kez tarihi güzelliğiyle değil, sahil restoranlarındaki fiyat uçurumlarıyla gündemde.

MASALAR BOŞ KALDI

Sahil şeridinde yan yana sıralanmış restoranlarda aynı menüde yer alan bir balık, bir işletmede 2.000 TL, diğerinde 1.000 TL. Hemen birkaç metre ötedeki başka bir restoranda ise 400 TL’ye kadar düşüyor. 4 kişilik bir ailenin sadece balık tercih etmesi durumunda ceplerinden 8 bin TL çıkması gerekiyor. Bu durum ise özellikle yerli turistlerin bu işletmeleri tercih etmemesine neden oluyor. Fiyatların yüksek olduğu restoranlarda ise boş masalar dikkat çekiyor.

ÇALIŞANLAR DA ŞİKAYETÇİ

Ziyaretçiler, sahil boyunca yan yana dizilen restoranlardaki fiyat farklılıklarına anlam veremiyor. Aynı ürünün birkaç metre arayla üç katı fiyatla sunulmasına tepki gösteren vatandaşlar, bu durumun turizme zarar verdiğini ve yetkililerin denetim yapması gerektiğini dile getiriyor. Yüksek fiyatlardan sadece turistler değil, restoran çalışanları da şikayetçi. Bir balığın 2 bin TL'den satıldığı işletmede garsonluk yapan kişi, 'Menü fiyatlarımız piyasanın üzerinde ve yüksek." diyerek vatandaşlara destek verdi.

Peki Asos Antik Liman'a gitmek isteyen bir ailenin cebinden en az ne kadar para çıkıyor? Öncelikle yolların virajlı ve tehlikeli olduğunu belirtmekte fayda var. Bu yolları aşarak limana ulaşan vatandaşları ise; park sorunu karşılıyor. Dar sokaklardan ilerleyerek park alanına gidilebiliyor. Park ücreti gün boyu 300 TL. Ancak burada da farklı fiyatlar söz konusu olabiliyor. Biraz pazarlıkla park fiyatını düşürmek mümkün.

Eğer sahil şeridindeki restoranlardaki fiyatlar bütçenizi zorluyorsa daha içeride kalan salaş kafeleri tercih edebilirsiniz. Burada kişi başı 500 TL gibi bir ödeme yapmanız yeterli. 4 kişilik bir aile ortalama 2 bin TL ile masadan kalkabiliyor.

HER ANI UNUTULMAZ BİR HATIRA

Fiyat farkı ile gündeme gelen tarihi liman ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Asos Antik Limanı, tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir Ege noktası. Taş döşeli dar sokakları, begonvillerle süslenmiş taş evleri ve berrak deniziyle ziyaretçilerine hem görsel hem ruhsal bir huzur sunuyor. Antik çağlardan bu yana ayakta kalan liman, günümüzde de tarihî atmosferi koruyarak misafirlerine zamanda yolculuk hissi yaşatıyor. Gün batımında mor ve turuncuya bürünen gökyüzü, kayalıklara vuran dalgalarla birleşince, Asos’un sahilinde geçirilen her an unutulmaz bir hatıraya dönüşüyor.