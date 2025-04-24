Son dakika: Murat Ongun’un 2 avukatı gözaltına alındı
24.04.2025 - 10:18Güncellenme Tarihi:
Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın “yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamaları ile gözaltına alınndı. 2 isim bugün adliyeye sevk edilecek.
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gizliliği ihlal' suçlamalarıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından sabah saatlerinde gözaltına alındı.