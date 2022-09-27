Son dakika... Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.08'de, merkez üssü Göle ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'den de depreme ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapıldı; depremin büyüklüğü 5.3 olarak duyuruldu.

Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre, Göle merkez ile Esenyayla ve Yağmuroğlu köylerindeki bazı evlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi.

Bölgede paniğe neden olan deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Ardahan. Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AYNI BÖLGEDE 3.1 VE 2.5'LİK İKİ ARTÇI

5.0'lık depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşandı. 17.13'te aynı bölge 3.1 depremle sallandı. Hemen ardından 17.14'te 2.5 şiddetinde bir deprem kayıtlara geçti.