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Son 3 ayda pek çok kez hırsızlık kabusu yaşadılar! Ev sahibini şok eden gerçek güvenlik kamerasına yansıdı

Son üç ayda evlerinde yapılan hırsızlıklardan binlerce liralık eşyası çalınan ev sahibi çift gerçeği öğrenince hayatlarını şokunu yaşadı.

30.10.2023 - 17:33 | | Umutcan ÖREN/ ANKARA, (DHA)
Son 3 ayda pek çok kez hırsızlık kabusu yaşadılar! Ev sahibini şok eden gerçek güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Mamak ilçesi Peyami Safa Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan çiftin evinde son 3 ayda pek çok kez hırsızlık yaşandı. Süreçte çiftin 800 bin TL değerindeki altınları ve elektrikli diş fırçası gibi ev gereçleri çalındı.

Polis ekiplerinin incelemelerinde, evin kapı ve pencerelerinde zorlama olmadığı saptandı. Eve taktırılan güvenlik kamerası incelendi. Hırsızlığı evde olmadıkları sırada göz kulak olması için anahtar verdikleri komşuları H.Y.'nin yaptığı ortaya çıktı.

Son 3 ayda pek çok kez hırsızlık kabusu yaşadılar Ev sahibini şok eden gerçek güvenlik kamerasına yansıdı

28 Ekim'de, çift yokken 2 kez eve giren H.Y., güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polise yapılan ihbar üzerine H.Y. gözaltına alındı. H.Y.'nin bir süre kendisinde kalan anahtarın kopyasını çıkarıp 3 ay boyunca eve girmeye devam ettiği belirlendi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.Y. dava kapsamında mahkemeye çıkacak. (DHA)

Son 3 ayda pek çok kez hırsızlık kabusu yaşadılar Ev sahibini şok eden gerçek güvenlik kamerasına yansıdı

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