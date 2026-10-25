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GündemTürkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü restore ediliyor! Bakan Uraloğlu: İhale sürecini tamamladık
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Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü restore ediliyor! Bakan Uraloğlu: İhale sürecini tamamladık

25.10.2026 - 16:31Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü restore ediliyor! Bakan Uraloğlu: İhale sürecini tamamladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri üzerindeki tarihi Ani (İpek Yolu) Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan Tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladık." dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars'taki Ani Ören Yeri içerisinde bulunan tarihi Ani (İpek Yolu) Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Köprünün Orta Çağ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ani'de yer aldığını belirten Uraloğlu, “10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edilen ve günümüze sadece ayak kalıntıları ulaşan köprüyü yeniden ayağa kaldıracağız.” ifadelerini kullandı.

Tarihi köprünün İpek Yolu üzerinde gümrük kapısı olarak inşa edildiğini ve yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ticaretin önemli geçiş noktalarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, yapının tarihi ve kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü restore ediliyor Bakan Uraloğlu: İhale sürecini tamamladık

“Köprümüz, Ayakta Olduğu Dönemde İpek Yolu Güzergâhının Önemli Geçiş Noktalarından Biriydi”

Köprünün özgün yapısında 80 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip olduğunu belirten Uraloğlu, yapının Arpaçay Nehri'nin yatak genişliğinin 36 metreye kadar düştüğü en dar noktada bulunduğunu söyledi.

Uraloğlu, “Köprünün 31 metre açıklığındaki dairesel kemeri, 16 Ekim 1807 tarihinde yıkıldı. Günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaşan köprümüz, ayakta olduğu dönemde İpek Yolu güzergâhının önemli geçiş noktalarından biriydi.” dedi.

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Tarihi Ani Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Ani Antik Kenti'nin 21 kültür varlığıyla birlikte 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındığını hatırlatan Uraloğlu, tarihi yapının gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını kaydetti.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü restore ediliyor Bakan Uraloğlu: İhale sürecini tamamladık

Türkiye ve Ermenistan Ortak Komisyon Kurdu

Restorasyon çalışmalarının iki ülke arasında yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, “Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan protokol kapsamında restorasyon çalışmalarını ortak komisyon koordinasyonunda yürüteceğiz.” açıklamasında bulundu.

Köprünün yeniden inşasına ilişkin çalışmaların kapsamını ve yöntemini belirleyen protokolün 4 Mayıs 2026 tarihinde Erivan'da imzalandığını belirten Uraloğlu, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda imzalanan protokol doğrultusunda, Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de yer aldığı ortak komisyon tarafından restorasyon süreci yürütülecek.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü restore ediliyor Bakan Uraloğlu: İhale sürecini tamamladık

İhale Süreci Tamamlandı

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Restorasyon sürecine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tarihi köprünün restorasyon uygulama ihalesinin 16 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, “Tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyon ihalesini 16 Eylül'de gerçekleştirdik. 28 Eylül'de sözleşme imzalayarak Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan Tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladık.” dedi.

Uraloğlu, tarihi köprünün yeniden inşasıyla İpek Yolu'nun önemli kültürel miraslarından birinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirtti.

 

 

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Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü restore ediliyor! Bakan Uraloğlu: İhale sürecini tamamladık
#Gündem

Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü restore ediliyor! Bakan Uraloğlu: İhale sürecini tamamladık