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Sokak ortasında kadını öldüresiye dövmüştü! Maganda yakalandı

İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan magandaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin 11 suç kaydı olduğu tespit edilirken, kadının da sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

23.07.2023 - 23:51 | | İHA-DHA
Sokak ortasında kadını öldüresiye dövmüştü! Maganda yakalandı

Piri Reis Mahallesi'nde iddiaya göre kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayıltmıştı. Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istemişti. Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başlamıştı. Saldırgan, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirmişti. Polisin olayla ilişkin başlattığı çalışma sonrasında saldırgan yakalandı. Zanlı Ş.D., olayda yanında bulunan E.I. ile birlikte gözaltına alındı. Şüpheli Ş.D.’nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi. Dövülen kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin sosyal medya adresinden açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, şahsın yakalandığını duyurdu. Gül açıklamasında, “Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

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