Sokak ortasında drift yaptı! 52 bin TL ceza ve ehliyetine el konuldu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sanayi Sitesi içerisinde güvenlik kameralarından bir sürücünün aracıyla drift attığını tespit etti. Çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ilgili kanun çerçevesinde 52 bin 368 lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 60 gün süreye el konuldu.

Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.