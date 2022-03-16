Sokak ortasında dehşet! Vatandaşlar zor kurtardı, çocuğunun gözü önünde...

Olay, Cuma günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, eşini başka bir adamın yanında gören yabancı uyruklu bir kişi, çılgına dönerek eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle daha da öfkelenen adam, çocuğunun gözü önünde eşini sokak ortasında darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN ADAM GÖZALTINA ALINDI

Aldığı darbeler nedeniyle yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Yerde yatan kadının soğuktan etkilenmemesi için vatandaşlar kadının üzerini mont ile örttü. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilerek çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen öfkeli adam, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.