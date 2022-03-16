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Fırat Kalkanı'nda saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 8 PKK/YPG'li teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

16.03.2022 - 10:33 | | DHA
Fırat Kalkanı'nda saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha! Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi" denildi. 

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