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'Herkesin ÅŸerefi var' diyen kadÄ±n, eÅŸiyle tefecilikten tutuklandÄ±

Adana'da, tefecilik yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§eken gazetecilere "Herkesin bir ÅŸerefi, namusu var, Ã§ekmeyin" diyerek tepki gÃ¶steren Adile (49) ile eÅŸi Fikret (51) DemirbaÅŸ tutuklandÄ±. Ã‡iftin, uzun sÃ¼redir tefecilik yoluyla haksÄ±z kazanÃ§ elde ettikleri belirtildi.Â

16.03.2022 - 10:01 | | Can Ã‡ELÄ°K/ ADANA, (DHA)
'Herkesin ÅŸerefi var' diyen kadÄ±n, eÅŸiyle tefecilikten tutuklandÄ±

KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele (KOM) Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, maddi sÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¼ÅŸen 52 kiÅŸiye faizle para verip, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda teminatla senet ve Ã§ek alan, gÃ¼nÃ¼nde Ã¶deme yapmadÄ±klarÄ± iÃ§in de tehdit edip, haklarÄ±nda icra takibi baÅŸlattÄ±rarak, 70 milyon lira haksÄ±z kazanÃ§ elde eden ÅŸebekeye 9 Mart'ta operasyon dÃ¼zenledi. 14 adrese eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n yapan ekipler, 13 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Firari 1 ÅŸÃ¼phelinin de arandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerden 8'i, ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Fikret DemirbaÅŸ, eÅŸi Adile DemirtaÅŸ ve oÄŸullarÄ± R.D., yakÄ±nlarÄ± V.K. ile S.F. ise adliyeye sevk edildi. Sevk Ã¶ncesi ÅŸÃ¼pheliler, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ iÃ§in hastaneye gÃ¶nderildi. Bu sÄ±rada Adile DemirbaÅŸ, kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen gazetecilere "Herkesin bir ÅŸerefi, namusu var, Ã§ekmeyin" diyerek tepki gÃ¶sterdi.

DemirbaÅŸ Ã§ifti, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§e tutuklandÄ±, diÄŸer 3 ÅŸÃ¼pheli de adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. DemirbaÅŸ Ã§iftinin, uzun sÃ¼redir tefecilik yoluyla haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸladÄ±klarÄ±, faizle borÃ§ verdikleri kiÅŸilerden tehdit yoluyla ve evlerini basarak geri Ã¶deme aldÄ±klarÄ± belirtildi.

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