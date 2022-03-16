GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemYasadışı bahis, müstehcen paylaşımlar... Tek tek tespit edildi! 712 internet sitesi kapatıldı
HaberlerGündem Haberleri Yasadışı bahis, müstehcen paylaşımlar... Tek tek tespit edildi! 712 internet sitesi kapatıldı
ABONE OL

Yasadışı bahis, müstehcen paylaşımlar... Tek tek tespit edildi! 712 internet sitesi kapatıldı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşılan 712 internet sitesi tespit edildi. Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi. Son 3 ayda toplam 712 internet sitesine erişim engeli uygulandığı öğrenildi.

16.03.2022 - 09:51 |
Yasadışı bahis, müstehcen paylaşımlar... Tek tek tespit edildi! 712 internet sitesi kapatıldı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Amerika, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, İrlanda, Çekya, Ermenistan ve Tayvan üzerinden Türkçe yayın yapan farklı URL adreslerine ait yasadışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar, Terör Örgütü propagandası ile dolandırıcılık amaçlı bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşlarımızın kimlik bilgilerini ele geçirmek amacıyla açılmış toplamda 712 internet sitesi tespit edildi.

5651 sayılı "internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" kanunun 8. maddesi gereğince internet siteleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 712 yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşılan internet sitesine erişim engeli kararı uygulanması sağlandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kamu düzeninin sağlanması ve huzur ile asayişin devamı için operasyonlara aralıksız devam edeceği öğrenildi.

1500 polis katıldı, büyük operasyon! Türkiye'de bir ilk... Hepsine el konuldu! Termal kamerayla böyle yakalandılar
İlgili Haber
1500 polis katıldı, büyük operasyon! Türkiye'de bir ilk... Hepsine el konuldu! Termal kamerayla böyle yakalandılar
İsrail'de kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
İlgili Haber
İsrail'de kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
İstanbul'da helikopter destekli operasyon!
İlgili Haber
İstanbul'da helikopter destekli operasyon!
*Bakan Yanık: “Yaşamın her alanında ne kadar fazla kadın yer alırsa toplumun o denli güçlü olacağına inanıyorum”*
İlgili Haber
*Bakan Yanık: “Yaşamın her alanında ne kadar fazla kadın yer alırsa toplumun o denli güçlü olacağına inanıyorum”*

GÜNCEL HABERLER

Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın hızını kesti! Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...

Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın hızını kesti! Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Sokak ortasında dehşet! Vatandaşlar zor kurtardı, çocuğunun gözü önünde...

Sokak ortasında dehşet! Vatandaşlar zor kurtardı, çocuğunun gözü önünde...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge Komisyonu 2. toplantısı ne zaman, 3600 ek göstergede son durum!

3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge Komisyonu 2. toplantısı ne zaman, 3600 ek göstergede son durum!

Sıradaki Haber
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Sıradaki Haber
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altında kritik gün, tüm gözler orada, saat 21.30 bekleniyor, gram altın, çeyrek altın, yarım altın...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altında kritik gün, tüm gözler orada, saat 21.30 bekleniyor, gram altın, çeyrek altın, yarım altın...

Sıradaki Haber
Ukraynalılar Türk bayraklarına sarıldı! Savaş bölgesinden gelen bu görüntü herkesi ağlattı

Ukraynalılar Türk bayraklarına sarıldı! Savaş bölgesinden gelen bu görüntü herkesi ağlattı

Sıradaki Haber