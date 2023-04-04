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Skuterlerin kaldırım işgalleri son buldu!

İstanbul genelinde skuterler için 1500 park alanı yapılacak ve skuterleri park alanına bırakanlar indirim kazanacak. Kadıköy’de yolları kapatan skuterler toplanıp park alanı yapılınca kaldırımlar temizlendi.

04.04.2023 - 09:07 |
Skuterlerin kaldırım işgalleri son buldu!

Paris’te skuter kiralamasının yasaklanmasının ardından İstanbul’da da skuterler için yeni bir eylem planı hazırlandı. Plana göre, skuterler için kent genelinde 1500 park alanı yapılacak ve skuterleri park alanına bırakanlar indirim kazanacak. Sayılarının kontrolsüz artması nedeniyle kentte yaşayan vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen skuterler, için ilk girişim Kadıköy Belediyesi’nden geldi.

YASAK SONUÇ VERDİ

Milliyet'in Gülden Çoktan haberine göre; Kadıköy Belediyesi, kendi sınırları içerisinde yaya yollarını kapatan skuterları toplayacağını duyurmuş ve ardından kurallara uymayanları toplamıştı. Ocak ayında ilçede belirtilen alanlara park edilmeyen veya yaya yolunu kapatan skuterların toplanılmasının ardından yasaklar sonuç verdi.

Kaldırımlarda gelişigüzel park edilmiş skuter görmek neredeyse imkansız. Skuterler, artık kaldırımlara değil İBB tarafından kurulmuş skuter park alanlarına park ediliyor. İnsan yoğunluğun fazla olduğu Süleyman Paşa Sokağı’nda eskiden skuterlerden yürümek imkansızdı. Şimdi ise sokaktaki kaldırımlarda skuter görmek çok zor.

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İBB, scooterler için park alanı çalışması başlattı. Pilot bölge seçilen Kadıköy’de 52 park alanı oluşturulması kararlaştırıldı. Semtte skuterler artık bu kaldırımlara değil bu parklanma alanlarına park ediliyor.

 Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kent genelinde skuter kullanımına düzen getirilmesi için yeni bir eylem planı hazırladı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce,hem skuterlerin kullanımını kolaylaştırmak hem de düzensiz park sorunu nedeniyle oluşan sorunları azaltmak için yeni bir eylem planı hazırladıklarını duyurdu.

 HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLÜYOR

Yeni eylem planı çerçevesinde atılacak adımlar şöyle: “1500 park alanı açılacak. İlçe Belediyeleri ile konumları belirlenen bu park alanlarının yapımına operatörler de katkı sağlayacak. Park alanlarına park eden kullanıcılardan yüzde 10-15 indirime tekabül eden açılış ücreti alınmayacak. Yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezleri “hassas bölge” olarak tanımlanıp, bu bölgelerde hız sınırı 12.5 km/s olarak düzenlenecek. Kullanıcılara operatörler tarafından 2 ayda bir eğitim verilecek. Operatörlerin mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek.”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da, skuter uygulaması ensasında yaya hakkını sonuna kadar koruyacaklarını belirterek, “Kaldırımlardan her şeyi kaldırarak Kadıköy’ün yayaların rahat ulaşabildiği bir kent haline getirmeye kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

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