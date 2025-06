Siyahla beyaz gibi! Nüfusu gündüz 82, gece 10 bin

Turizm ve tarihin merkezi noktasında yer alan 4 mahalleli Kaleiçi'nde 82 nüfuslu Tuzcular Mahallesi'nin yaz aylarında akşam nüfusu 10 bini aşıyor. Gündüz saatlerinde sahil bantlarını tercih eden tatilciler ve yerleşik vatandaşlar, akşam olduğunda ise soluğu Kaleiçi bölgesinde alıyor. Özellikle eğlence, yeme içme ve tarihi doku eşliğinde yürüyüş yapma fırsatı sunan Kaleiçi, akşam apayrı ayrı bir kimliğe bürünüyor. Kaleiçi'nin merkezi noktasında yer alan ve eğlence mekanlarıyla bilinen Tuzcular Mahallesi'nde akşam saat 20.00'da başlayan hareketlilik, ilerleyen saatlerde daha da artarak gece 04.00'e kadar devam ediyor.



"Nüfusumuz 82, akşamları 10 bin"

Gündüz saatlerinde havanın çok sıcak olmasından dolayı insanların sahilleri tercih ettiğini belirten Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, "Benim mahallemin nüfusu ben dahil 82. Yaz olduğu için mahalledekiler yaylaya da gidince nüfus daha çok düşüyor. Şu an benim mahallemde 12 kişiyiz. Akşam ise binlerce kişi var. Bizim mahallemizde barlar, kafe ve konser alanlarının olduğu noktalar var ve bu yüzden daha hareketli. Şu an 10 bin kişi vardır. Buraya dışarıdan gelen yerli ve yabancı tatilciler, Üçkapılar ile Hıdırlık Kulesi arasında geziyorlar, yemek yiyorlar ve eğleniyorlar. Burada akşam saat 8'den sonra gece 4'e kadar hareketli ve canlı oluyor" dedi.



"Tatilciler konaklama programına alıyor"

Kaleiçi'nin Antalya'nın kalbi olduğunu aktaran Çetin, yaşanan insan hareketliliğinin esnafa da olumlu yandığına dikkat çekti. Çetin, "Alanya ile Kaş arasındaki tatilciler, konaklama programlarının içine Kaleiçi'ni mutlaka 1 ya da 2 günlüğüne alıyor. Eğlence mekanları da çok burada. Herkesi bekliyoruz. Her yerin ayrı bir havası var ve burada lütfen bu soluğu alın. Herkesin rahatça dolaşabileceği ve para harcayabileceği bir nokta. Güvenlik konusunda da polis ve zabıta ekipleri sürekli buradalar" diye konuştu.

Haberin Devamı

Antalya Kaleiçi İşletmeciler Kültür Derneği Başkanı Fikret Çağlan ise, yaz aylarında gündüz saatlerinde sıcaktan dolayı Kaleiçi'ne gelinmediğini ancak akşam saatlerinde bu durumun değiştiğini söyledi. Kaleiçi'nin bir cazibe merkezi olduğunu kaydeden Çağlan, gündüz için de çalışma içerisinde olduklarını belirtti.



"Gezerken bile eğleniyorsun"

Tatil için Ankara'dan kente gelen Evran Şan da, "Burası Ankara Kızılay'a benziyor. Gündüz boş, gece dolu oluyor. Hepsi yabancı. Hayat burada gece başlıyor. Gezerken bile eğleniyorsun. Bir de sıcak olmasa daha iyi olacak" diye konuştu.