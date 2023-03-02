Sivil Havacılık: 3 bin 540 sefer ile 617 bin 593 kişinin tahliyesi sağlandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, afet bölgedesindeki vatandaşların diğer illere tahliyesi ve ayni yardımların bölgeye ulaştırılması için hava köprüsü kuruldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 6-28 Şubat arasında yapılan uçuşlara ilişkin verileri paylaştı.

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, afetin ilk dakikalarından itibaren, sivil havacılık paydaşlarıyla birlikte bölge illerinde hem insani yardımın hem de yoğun tahliye uçuşlarının gerçekleştirilmesinin sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kapsamı bakımından en geniş çaplı hava tahliye operasyonu özelliği taşıyan bu organizasyon, başta hasta, yaşlı ve yaralılar olmak üzere bölge insanının hızlı bir şekilde tahliye edilmesinde ve yaraların sarılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu vesileyle, havacılık sektörünün ve havalimanlarının ülkemiz açısından hayati önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları A.O. ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. başta olmak üzere Güneş Ekspres Havacılık A.Ş., Hürkuş Havayolu Taş. ve Tic. A.Ş., Cortex Havacılık ve Turizm Tic. A.Ş., Turistik Hava Taşımacılık A.Ş., Tailwind Havayolları A.Ş., Air Anka Hava Yolları A.Ş., Mavi Gök Havacılık A.Ş., MNG Havayolları ve Taşımacılık A.Ş., ULS Havayolları Kargo Taşımacılık A.Ş. ve ACT Hava Yolları A.Ş. tarafından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Hatay illerimizden çok sayıda tahliye uçuşları ile yine bu illerimize yardım seferleri düzenlenmiştir. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren, toplam 3 bin 540 sefer ile 617 bin 593 kişinin tahliyesi sağlanmış olup, deprem bölgelerine insani yardım amacıyla düzenlenen 292 sefer ile de toplam 14 bin 288 ton 701 kilogram kargo yükü taşınmıştır. Ayrıca insani yardım amacıyla 690 yabancı hava aracına uçuş izni verilmiş ve inişleri konusunda koordinasyon işlemleri yapılmıştır." (DHA)