Sivas’ta dikkat çeken istatistik! Bir yılda 85 kişi akrabasıyla evlendi

Buna göre Sivas’ta 2024 yılında toplam evlenme sayısı 3 bin 937 olurken akraba evliliği sayısı ise 85 olarak açıklandı. Akraba evliliği oranı 2024 yılında Türkiye’de yüzde 3,3 iken Sivas’ta yüzde 2,2 olarak tespit edildi.





Sivas’ta son verilere göre toplam evli birey sayısı 315 bin 76 olurken akraba evliliği yapmış birey sayısı ise 24 bin 896 olarak açıklandı. Kentte akraba evliliği yapmış birey sayısının toplam evli birey sayısına oranı yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçti.