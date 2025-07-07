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GündemSivaslı esnaf dükkanın önünde çizdi: Yoldan geçenlerin çocukluk hatıraları canlandı
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Sivaslı esnaf dükkanın önünde çizdi: Yoldan geçenlerin çocukluk hatıraları canlandı

07.07.2025 - 12:16Güncellenme Tarihi:
Sivaslı esnaf dükkanın önünde çizdi: Yoldan geçenlerin çocukluk hatıraları canlandı

Sivas'ta 12 yıldır esnaflık yapan Mesut Yazıcı, iş yerinin önüne çizdiği seksek oyunu ile caddeden geçen çocuklara, gençlere ve yaşlılara eğlenceli bir alan sundu.

Sivas'ta bir esnafın iş yerinin önündeki kaldırıma çizdiği seksek oyunu, gencinden yaşlısına birçok kişiyi çocukluğuna götürdü.

Yoldan geçen çocuklar seksek oyununu oynayarak keyifli anlar yaşarken, yetişkinler ise çocukluk yıllarını hatırlayarak oyuna katılmayı ihmal etmedi. İşletmenin önünden geçen çocuk, genç, yaşlı birçok kişinin seksek oynaması güvenlik kamerasına yansıdı. Teknolojik cihazlara bağımlı büyüyen çocuklara nostaljik bir mutluluk yaşatmak için iş yerinin önüne seksek oyunu çizdiğini ifade eden Yazıcı'nın başlattığı bu etkinlik, çevre esnaftan da destek gördü.

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"Çocuklar mutlu olsun diye yaptım"

İş yerinin önüne çizdiği seksek oyunuyla hem çocukları hem de mahalle sakinlerini sevindiren Mesut Yazıcı, "Çocuklar mutlu olsun diye yaptım. Çocuklar da zıplayıp oynayarak mutlu oluyorlar ve bu durum hoşumuza gidiyor. Şu an ki çocuklar, hep tablet ve telefonla uğraştıkları için biz de değişiklik olsun diye karar aldık. Esnaf ve komşularımızla beraber seksek oyununu yaptık. İnsanlar mutlu oluyorlar, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Çocukluğumuz da top, saklambaç ve değişik oyunlar vardı. Şu anki çocukların monoton bir yaşamı var. Biz de farklılık olsun diye böyle bir şeye karar verdik yaptık. Çocuklar ve insanlar mutlu ise biz de mutluyuz" şeklinde konuştu.

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Sivaslı esnaf dükkanın önünde çizdi: Yoldan geçenlerin çocukluk hatıraları canlandı

"Asık yüzleri bir anda gülümsemeye dönüşüyor"

İnsanların artık sokaklarda asık suratlı gezdiğini söyleyen Komşu esnaf İbrahim Yıldırım, "Arkadaşlarımızın yaptığı seksek oyunu fikrini esnaf olarak destekliyoruz. Çocukların buradaki seksek oyununu oynayarak sevinmesi ve güler yüzlü olması bizi mutlu ediyor. İnsanların ekonomik durum ve diğer psikolojik olaylardan dolayı yüzleri çok asık oluyor. Seksek oyunu oynadıktan sonra asık yüzleri bir anda gülümsemeye dönüşüyor. Biz de bunları gördüğümüz zaman esnaf olarak mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Sivaslı esnaf dükkanın önünde çizdi: Yoldan geçenlerin çocukluk hatıraları canlandı

"Gözümün önünde çocukluğum canlandı"

Seksek oyununu görünce duygulanan Muhammed Berat Şimşek ise, "Seksek oyunu çocukluğumu hatırlattı. Küçükken tebeşirden yapıyorduk. Renkli ve çocukları şenlendirmek amacıyla yapılmış olması beni mutlu etti. Gözümün önünde çocukluğum canlandı" dedi.

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Sivaslı esnaf dükkanın önünde çizdi: Yoldan geçenlerin çocukluk hatıraları canlandı