Olay, Ã¶nceki gÃ¼n gece saat 01.30 sÄ±ralarÄ±nda Cumhuriyet Mahallesi Nakiye ElgÃ¼n Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. Otelde kalan yabancÄ± uyruklu bir kadÄ±n, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yÃ¼ksekten dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine, polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. YapÄ±lan incelemelerde kadÄ±nÄ±n otele Aleksandra V. adÄ±na kayÄ±t yaptÄ±rarak girdiÄŸi belirlendi. Polis kadÄ±nÄ±n gerÃ§ek kimliÄŸinin tespit edilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. ÅžiÅŸli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yapÄ±lan incelemelerde hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin Rus vatandaÅŸÄ± Sofia Olifrenko olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

GÃ–ZALTINA ALINAN ÅžÃœPHELÄ°: Ã‡ATIYA GÄ°DÄ°P KENDÄ°NÄ° AÅžAÄžI ATTI

Olaydan sonra F.K. isimli bir kiÅŸi ÅŸÃ¼pheli olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. F.K. emniyetteki ifadesinde, "Rum mezarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n orada gÃ¶rdÃ¼m. YÃ¼rÃ¼yecek durumda deÄŸildi. Birlikte otele gittik. Odada uyuduk. ArdÄ±ndan sakince kapÄ±dan Ã§Ä±ktÄ±, ben de arkasÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±m. Ã‡atÄ±ya gidip kendini aÅŸaÄŸÄ± attÄ±" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan F.K. iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

SON ANLARI GÃœVENLÄ°K KAMERASINA YANSIDI

Ã–te yandan Ã¼lkesinde modellik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Sofia Olifranka'nÄ±n Ã¶lmeden Ã¶nceki son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Sofia Olifrenko'nun sendeleye sendeleye yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ve gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayakta durduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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EÅžÄ° SOSYAL MEDYADAN PAYLAÅžTI

Olifrenko'nun kendisi gibi model olan eÅŸi Istvan Sarkozy sosyal medya hesabÄ±ndan eÅŸiyle Ã§ekildiÄŸi bir fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸarak "Sofia benim iÃ§in ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu kelimelerle tarif edemem ve beni ileriye gÃ¶tÃ¼ren her ÅŸey olduÄŸunu, motivasyonum, yaÅŸam motorum, baÅŸÄ±ma gelen en iyi ÅŸeydin. Ve ÅŸimdi sonsuza kadar gittin. Beni terk ettin. Burada gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde ve kÄ±rÄ±k bir kalple. Cennete hayÄ±rlÄ± yolculuklar dilerim sevgili eÅŸim" yazdÄ±. Sofia Olifrenko'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.