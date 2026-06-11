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Şişli'de tünele yağ döküldü: Yunus polisi ve 2 motosikletli yaralandı

11.06.2026 - 09:54Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Şişli'de tünele yağ döküldü: Yunus polisi ve 2 motosikletli yaralandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan Bomonti Dolmabahçe tüneline dökülen yağ sonucu kaza meydana geldi. Kazada yunus polisi ve iki motosikletli yaralandı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçtan yola döküldüğü değerlendirilen yağ nedeniyle tünel içindeki zemin kayganlaştı. Bu sırada göreve gitmekte olan Beşiktaş Yunuslar kadrosunda görevli polis memuru E.Ü.'nün kullandığı motosiklet ile Burak B. ve Koray Ö.'nün kullandığı motosikletler kontrolden çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gögsünde ağrısı olduğu öğrenilen E.Ü., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan Burak B. ve Koray Ö.'nün de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 Şişlide tünele yağ döküldü: Yunus polisi ve 2 motosikletli yaralandı

YOLDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

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Polis ekipleri tünelde güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de yola dökülen yağın temizlenmesi için çalışma yaptı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çalışmaları trafik ekiplerinin sürdürdüğü öğrenildi

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