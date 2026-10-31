Şişli'de korkutan yangın! 8 katlı binadaki dumanları gören sokağa döküldü
31.10.2026 - 14:26Güncellenme Tarihi:
Şişli’de tadilat halindeki 8 katlı boş binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle yan binada yaşayan mahalle sakinleri sokağa döküldü.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Korkutan yangın, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tadilat halindeki 8 katlı binada çıktı.8’inci katta devam eden çalışmalar sırasında çıkan yangın nedeniyle duman apartman boşluğuna doldu.
Yan binada yaşayanlar yoğun duman nedeniyle caddeye çıkarken, yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, 8’inci katta hasar meydana geldiği öğrenildi.