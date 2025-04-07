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Şişli'de dehşet! 1'i hamile 2 kişi silahlı saldırıda öldürüldü

07.04.2025 - 10:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL,(DHA)-

Şişli'de dehşet! 1'i hamile 2 kişi silahlı saldırıda öldürüldü

Şişli'de bir binanın zemin katındaki dairede silahlı saldırıda 1'i hamile kadın 2 kişi öldürüldü.

Olay, Kuştepe Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. S.Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

Şişlide dehşet 1i hamile 2 kişi silahlı saldırıda öldürüldü

Sağlık ekipleri ağır yaralı olduklarını tespit ettiği iki kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti. Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken ihbarda bulunan S.Y. G.K., D.K. ve apartman görevlisi T.E. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. 

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