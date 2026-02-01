Şişli’de 4’üncü katta yangın paniği: Alevler büyümeden söndürüldü

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Melikşah Çıkmazı Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın 4’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Daireden yükselen yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında binada kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı öğrenildi.

Yangının çıktığı dairede maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.