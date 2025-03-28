GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı
HaberlerGündem Haberleri Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

28.03.2025 - 17:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA)

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

'Kent uzlaşısı' soruşturmasında emniyet birimlerine teslim olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özdemir savcılığa verdiği ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün 'Kent uzlaşısı' faaliyeti soruşturması kapsamında yakalama kararı verilmesi üzerine emniyete giderek teslim olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Özdemir, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, firari durumda olan örgütün siyasal alan sorumlusu Azad Barış, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu Havun Altun’u yakalama çalışmaları devam ediyor.

Güncel Haberler

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı
#Gündem

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Memur emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri hesaplara yatırıldı
#Ekonomi

Memur emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Gençlik Fonu ile evlenen ilk çiftin nikahı kıyıldı
#Gündem

Aile ve Gençlik Fonu ile evlenen ilk çiftin nikahı kıyıldı