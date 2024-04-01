GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Şırnak’taki terör operasyonunda 56 gözaltı
ABONE OL

Şırnak’taki terör operasyonunda 56 gözaltı

Şırnak'ta polis ekiplerinin bir haftada terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 56 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

01.04.2024 - 15:40 |
Şırnak’taki terör operasyonunda 56 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25-31 Mart tarihleri arasında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı.

46 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNCEL HABERLER

Memur maaşları ile ilgili yeni açıklama! Bakanlık duyurdu, sözleşmeli kamu personelini de kapsıyor

Memur maaşları ile ilgili yeni açıklama! Bakanlık duyurdu, sözleşmeli kamu personelini de kapsıyor
Yolcularla tartışıp hakaret eden şoför otobüsü terk etti

Yolcularla tartışıp hakaret eden şoför otobüsü terk etti
Kontrollü yıkım, kontrolden çıktı!

Kontrollü yıkım, kontrolden çıktı!