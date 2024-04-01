Şırnak’taki terör operasyonunda 56 gözaltı
Şırnak'ta polis ekiplerinin bir haftada terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 56 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
01.04.2024 - 15:40 |
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25-31 Mart tarihleri arasında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı.
46 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.