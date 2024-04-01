Şırnak'ta yeniden AK Parti'li Yarka başkan oldu! İşte Şırnak'ın ilçeleri

Şırnak’ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Mehmet Yarka yeniden belediye başkanı oldu. İlçelerin ise 3’ünü DEM Parti, 2’sini AK Parti, 1’ini ise BBP kazandı.

Şırnak’ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 48’ini alan mevcut başkan Mehmet Yarka, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise DEM Parti’nin 3 adayı seçimi önde tamamlarken, AK Parti 2 ilçede, BBP 1 ilçede seçimi önde tamamladı.

İdil’de DEM Partili Türkan Kayır, Cizre’de DEM Partili Güler Yerbasan, Silopi’de DEM Partili Jiyan Ormanlı, Uludere’de AK Partili Gürgin Ürek, Beytüşşebap’te AK Partili Kamil Dürmüş, Güçlükonak’ta ise BBP’li Selahattin Aktuğ, belediye başkanı seçilen isimler oldu.

MEHMET YARKA KİMDİR

Mehmet Yarka, 29 Ocak 1963'te Şırnak'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şırnak'ta tamamlayan Yarka, Şırnak İl ve İlçelerini Geliştirme Vakfı kurucu üyeliği ile Genç İşadamları Derneği Başkanlığı görevlerini yürüttü. Yarka, 1994-1999 yıllarında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2019'da AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanlığına seçilen Yarka, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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