GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Şırnak'ta yeniden AK Parti'li Yarka başkan oldu! İşte Şırnak'ın ilçeleri
ABONE OL

Şırnak'ta yeniden AK Parti'li Yarka başkan oldu! İşte Şırnak'ın ilçeleri

31 Mart yerel seçimler sona erdi. Şırnak'ta mevcut başkan Mehmet Yarka yeniden başkan seçildi. İşte detaylar...

01.04.2024 - 02:05 |
Şırnak'ta yeniden AK Parti'li Yarka başkan oldu! İşte Şırnak'ın ilçeleri

Şırnak’ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Mehmet Yarka yeniden belediye başkanı oldu. İlçelerin ise 3’ünü DEM Parti, 2’sini AK Parti, 1’ini ise BBP kazandı.

Şırnak’ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 48’ini alan mevcut başkan Mehmet Yarka, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise DEM Parti’nin 3 adayı seçimi önde tamamlarken, AK Parti 2 ilçede, BBP 1 ilçede seçimi önde tamamladı.

İdil’de DEM Partili Türkan Kayır, Cizre’de DEM Partili Güler Yerbasan, Silopi’de DEM Partili Jiyan Ormanlı, Uludere’de AK Partili Gürgin Ürek, Beytüşşebap’te AK Partili Kamil Dürmüş, Güçlükonak’ta ise BBP’li Selahattin Aktuğ, belediye başkanı seçilen isimler oldu.

Şırnakta yeniden AK Partili Yarka başkan oldu İşte Şırnakın ilçeleri

MEHMET YARKA KİMDİR

Mehmet Yarka, 29 Ocak 1963'te Şırnak'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şırnak'ta tamamlayan Yarka, Şırnak İl ve İlçelerini Geliştirme Vakfı kurucu üyeliği ile Genç İşadamları Derneği Başkanlığı görevlerini yürüttü. Yarka, 1994-1999 yıllarında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2019'da AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanlığına seçilen Yarka, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kaç oy aldı? Kadıköy'deki seçimde son durum?

TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kaç oy aldı? Kadıköy'deki seçimde son durum?
31 Mart seçiminde adayların sandığından kim birinci çıktı?

31 Mart seçiminde adayların sandığından kim birinci çıktı?
Hatay'da seçim sonucu! Mehmet Öntürk mü Lütfü Savaş mı?

Hatay'da seçim sonucu! Mehmet Öntürk mü Lütfü Savaş mı?