Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu
05.01.2026 - 22:37Güncellenme Tarihi:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Beşağaç köyünde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Ekipler gece boyunca yolları açmak için kar mesaisini sürdürdü.
Beytüşşebap İlçe Özel İdare, belediye ve Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.
Ekipler, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Beşağaç köy yolunu açmak için günlerdir yoğun bir mesai harcıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede çalışmalar devam ediyor.