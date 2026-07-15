Mersin'de 30 yıllık sorun kalıcı olarak çözüldü! Vatandaşım çilesi bitti

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MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Silifke İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Yapım İşi' kapsamında, Çadırlı Mahallesi ile Bahçederesi Mahallesinin bir bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılayan Bağcağız içme suyu deposu yeniden inşa edildi.

Ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle hizmet veremez hale gelen eski deponun yerine 50 metreküplük yeni içme suyu deposu inşa edilirken, yaklaşık 2 bin 100 metrelik içme suyu şebeke hattı da yenilenerek hizmete alındı. Yapılan yatırımla bölgede daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininin sağlanması hedefleniyor.

Çadırlı Mahalle Muhtarı Mustafa Göcen, yaklaşık 30 yıl önce yapılan su deposunun artık kullanılmaz durumda olduğunu belirterek, yenilenmesi için MESKİ'ye başvurduklarını söyledi.

Başvurularının kısa sürede sonuçlandırıldığını ifade eden Göcen, "Yaklaşık 30 yıl önce yapılan ve atıl durumda bulunan su depomuzun, 2 bin 100 metrelik hatla birlikte yenilenmesi için başvuruda bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, talebimizi kısa sürede çözüme kavuşturarak vatandaşlarımızın daha sağlıklı su içmesine vesile oldu. Vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan son derece memnun. Mahallemizde uzun yıllardır bu kapsamda büyük bir yatırım yapılmamıştı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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MESKİ yetkilileri, kırsal mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların program dahilinde sürdürüleceğini bildirdi.