Şırnak'ta jandarma ekipleri anaokulunda öğrencilere trafik eğitimi verdi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Kısım Amirliği ve 1’inci Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında öğrencilere trafik güvenliği ve emniyet kemeri kullanımı gibi hayati konuları aktardı. Çocuklar, jandarma ekiplerinin hazırladığı eğitimlerle trafik kurallarını eğlenerek öğrendi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çocuklara jandarma mesleğini tanıtmak ve sevdirmek amacıyla keyifli bir sunum gerçekleştirdi. Çocukların mesleğe olan ilgisini artırmak için hazırlanan 'Tim Jandarma' çizgi filmi ise büyük beğeni topladı.

Eğitimin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 'Çevik' isimli operasyon köpeği, öğrenciler ve öğretmenler için özel bir gösteri gerçekleştirdi. Çevik’in sergilediği beceriler hem çocukların hem de öğretmenlerin büyük ilgisini çekti. Ayrıca etkinlik sonunda öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli materyaller dağıtılarak gün unutulmaz kılındı.