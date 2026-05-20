Şırnak’ta iki aile arasındaki arazi kavgasında kan aktı

Edinilen bilgilere göre olay, Şırnak merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan iki aile arasında Rezuk bölgesindeki bir arazi nedeniyle başlayan anlaşmazlık kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı olayda mahallede büyük panik yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile özel harekat polisleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri, büyüyen kavgayı kontrol altına almak için zaman zaman biber gazı kullandı. Yaşanan arbede nedeniyle Uludere kara yolu uzun süre araç trafiğine kapandı, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak tarafların dağılması ve olayların büyümemesi için aile büyükleriyle uzun süre görüşme gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında taraflar sakinleştirilirken, bölgede geniş çaplı önlem alındı. Çıkan kavgada 2 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak daha sonra tarafların ileri gelenlerini makamında bir araya getirerek görüşme yaptı. Yapılan görüşmeler sonucunda aileler arasında barış sağlandığı öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.