Anamur'da sağanak etkili oldu, sel suları yolu aştı, bahçeler sular altında kaldı

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin genelinde öğleden sonra etkili olmaya başladı. Başta Erdemli ile Anamur ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu. Yağışların kuvvetli olduğu Anamur ilçesinde en çok etkilenen mahalleler ise Ören ile Alataş oldu.

Sel suları nedeniyle bazı bahçeler zarar gördü. Ören Mahallesi'nin yolunun bir kısmını da sel suları kapladı. Anamur ilçesindeki bahçesi zarar gören Keder Öksüzoğlu ise kendi imkanları ile tuttukları iş makinesi ile sel sularını tahliye etmeye çalıştıklarını anlattı.

Erdemli ilçesinde de kuvvetli yağışlar ara ara etkili oldu. Bölge genelinde ise yağışların birkaç gün devam etmesinin beklendiği belirtildi.