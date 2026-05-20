Binanın dış yüzeyinden düşen parçalar panik yarattı: Deprem oluyor zannettik

20.05.2026 - 22:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

İstanbul Küçükçekmece’de 6 katlı binanın en üst katındaki dış cephenin bir kısmı sokağa düştü. O sırada kimsenin geçmemesi facianın önüne geçilirken, parçaların düştüğü anlar kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Mehmetçik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre sokak üzerindeki 6 katlı binanın en üst katındaki dış cephenin bir kısmı sokağa düştü.

Düşen parçalar etrafa dağılırken o sırada kimsenin geçmemesi sebebiyle yaralanan olmadı. Parçaların binadan düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Deprem oluyor zannettik"

Yaşanan olay ile ilgili konuşan esnaf Alev Özdemir, "İçerideydim. Dışarı çıkıyordum. O sırada bir gürültünün koptuğunu duydum. Tam dışarı çıktım. O beton bloğun yere düştüğünü gördüm. Deprem olduğunu düşündüm. Zaten o anda yağmur da çok yağıyordu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Tek tesellimiz bu. Bir müddet çok insan geçti ama o anda ne tesadüftür ki kimse geçmedi. Çok şükür. Düşen parça kocaman kaya gibi düştü. Deprem oluyor zannettik. Bir insana, hayvana denk gelse yaşama şansı yoktu. Olay sonrası polisi aradık. İtfaiyeyi aradık. Onlar da gelip şerit çektiler. İnsanları bu tarafa geçmemeleri konusunda uyardık" dedi.

