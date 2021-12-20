Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 46 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda 13-19 Aralık'ta kaçakçılık ve asayiş olayları ile ilgili operasyon düzenledi. Operasyonlarda 34'ü kaçakçılık, 12'si asayiş suçlarından olmak üzere 46 kişi, gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, 1 şarjör, 1317 paket kaçak sigara, 125 puro, 98 şişe kaçak içki, 4 emtia malzemesi ve 2 paket elektronik sigara tütünü ile muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.