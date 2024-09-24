Şırnaklı aile sumak satarak geçimini sağlıyor! Kilosunu 200 liraya satıyorlar

Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyünde kalan bir aile, sonbahar aylarının gelmesiyle beraber bahçelerinde yetişen sumakları toplayarak kurutup satmaya çalışıyor. Heybet Sağat adındaki kadın Silopi'de kaldıklarını yaz aylarında köye geldiğini söyledi. Sağat, "Köyümüze yaz aylarında geliyoruz. Kanser hastası eşimi tedavisi için kızım sürekli İstanbul'a götürüyor. Maddi durumumuz iyi değil. Oğlum askerde, mecbur sumak toplayıp satıyorum. Kilosunu 200 liradan satıyorum. Eşim tedavi için Silopi'de kalıyor, ben de buradayım" dedi.

Uludere ilçesindeki köy evinde kalan aile, damda sumakları toplayıp eledikten sonra kurutmaya bırakıyor, ardından satışını yaparak hastanın ilaç ve yol masraflarında kullanıyor.