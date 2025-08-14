GAZETE VATAN ANA SAYFA
Şırnak'a milyonluk dev yatırım! Tarih oluyor
14.08.2025 - 09:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şırnak'ta devletin her alanda yatırımları hız kazandı. Terörsüz Türkiye meyvesini vermeye başladı, milyonluk dev projeler bir bir hayata geçiyor.

Şırnak genelinde devletin yatırımları hız kazandı. Tek şeritli yollar duble yol oluyor. Milyonluk yatırımlar bölgeye can suyu oldu. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile Ayvalık köyü arasındaki 15 kilometrelik tek şeritli yol yapılan ihaleyle bu yıl genişletme, duvar ve sıklaştırma çalışmalarıyla başladı.

2026 yılı sonunda hizmete geçecek olan yolda ekipler gece gündüz çalışıyor. Milyonluk projeyle ilk defa 6 metrelik yol 14 metre genişletilerek halkın hizmetine sunulacak. İki arabanın geçemediği yollarda hummalı çalışma başlatan ekipler Habur Çayında muhtemel taşkınların önüne geçmek içinde aynı zamanda genişletme çalışmaları yapılıyor. 30 bin nüfuslu ilçenin yollarını yapan firma yetkilileri 2026 yılı sonunda yolun hizmete gireceğini dile getirdi.

Bir zamanlar terör örgütünün kol gezdiği ve sürekli çatışmaların yaşandığı bölgede huzur ve güvenin sağlanmasıyla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin başlattığı Terörsüz Türkiye hamlesiyle bölgede devletin birçok yatırımı hız kazandı. Yollar yapıldı, hastaneler inşa edildi.

Yol firmasında çalışan harita teknikeri Hüseyin Ertan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ertan, ‘'Beytüşşebap ilçemizde bu yıl dev bir proje hayata geçiyor. Yolları genişletip sağlıklaştırma çalışmaları başlatıyoruz. İnşallah 6 metrelik yollar 14 metre genişletilecek. Bu sayede ilk defa tek şeritli yollar tarihe karışacak. Yollarda şu an 13 iş makinası çalışıyor büyük bir firma bu işi üstlenmiş inşallah 2026 yılı sonunda teslim edeceğiz. Duvarların yapımına başladık" dedi.

