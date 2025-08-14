Konya’da ilk adım atıldı! Dev proje için düğmeye basıldı, yeşil dönüşüm başladı

Haberin Devamı

Elektrik enerjisi tüketiminin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedefiyle 70 megavat kapasiteli büyük bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini hayata geçiriliyor. İller Bankası koordinatörlüğünde ve Dünya Bankası fonlarıyla finanse edilen proje kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün tüm elektrik ihtiyacı, çevre dostu kaynaklardan sağlanacak. Bu adımla birlikte, belediyenin enerji kullanımında sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm ön plana çıkarılıyor.

Yapım ihalesi tamamlanan projede, Dünya Bankası satın alma kurallarına uygun şekilde müşavir firma değerlendirme süreci devam ediyor. Finansman ise uluslararası yeşil fonlardan, uygun koşullarda ve amortisman süresi dikkate alınarak temin edildi.

Proje tamamlandığında, sadece enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklarla karşılanması değil, aynı zamanda karbon salımının da önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Böylece Konya, iklim değişikliği ile mücadelede örnek şehirlerden biri olma yolunda kararlı adımlar atıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu yatırımın enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri açısından stratejik bir hamle olduğunu belirtti.