Geçen yıl zirai don vurmuştu! Bu yıl dallar meyveden kırılıyor: Üreticinin kazancı ikiye katlanacak

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Bu sene verimden memnun olduklarının altını çizen Çağıran, "Ortalama 5-6 ton üretim yapıyoruz. Tabii çoğu üstünde kalıyor toplayamayınca. Sanayilik bu sene hiç gelmedi. Gelmediği için onlar dalında kaldı. Yarımca dediğimiz bu kirazları bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu. Üretici Ali Sert de yaklaşık 100 kiraz ağacında üretim yaptığını dile getirerek, "Önceki yıllarda kirazı tüccara veriyorduk. Tüccar bu sene gelmedi, kendi imkanlarımıza satıyoruz. Verim çok güzel. Geçen sene bir tane yiyemedik, bu sene çok." dedi.